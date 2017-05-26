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Общество

95 процентов населенных пунктов в Кыргызстане находятся в селеопасных зонах

В Кыргызстане насчитывается 3 тысячи 103 селевые реки. Об этом сообщают в Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

По данным министерства, набольшее их количество имеется в бассейнах рек Чу — 479, Талас — 254, Нарын — 789, Кара-Дарья — 666, озера Иссык-Куль — 375.

Опасность связана с паводками различного происхождения, которые сопровождаются резким повышением уровня воды, а максимальный исток переходит на селевые потоки.

В селеопасных зонах находятся 95 процентов всех населенных пунктов.

Как сообщает МЧС, в среднем ежегодно в республике происходит около 70 чрезвычайных ситуаций, связанных с селями и паводками, что составляет до 30 процентов всех ЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52802/
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