Пострадавшим от землетрясения в Чон-Алае Евросоюз выделит €165 тысяч

Европейская комиссия выделяет около €165 тысяч для поддержки наиболее пострадавших от землетрясения семей в Чон-Алайском районе. Об этом собщила пресс-служба представительства ЕС в Кыргызстане.

По ее данным, средства направят на оказание помощи 2 тысячам 750 жителям района.

Как сообщается, деньги переведут Национальному обществу Красного Полумесяца для доставки и распределения гуманитарной помощи, включая такие предметы, как одеяла, кухонные наборы и средства гигиены.

Читайте по теме На юге Кыргызстана произошло сильное землетрясение

Кроме того, пострадавшие семьи получат материальную помощь для решения самых насущных проблем и потребностей, говорится в сообщении.

Напомним, 3 мая на границе Таджикистана и Кыргызстана произошло землетрясение силой 5,9 балла, а 5 мая последовал второй толчок, силой 5,8 балла.

Стихии разрушила и повредила здания во многих селах Ошской и Баткенской областей. Разрушено более 500 домов в селах Карамык, Джекенди, Кара-Тейит, Чулук и Шибе Чон-Алайского района.