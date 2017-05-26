Школьники сняли дом в Бишкеке без ведома родителей и отмечали «Последний звонок»

Учащиеся из Новопавловки (Сокулукский район, Чуйская область) без ведома родителей сняли дом в Бишкеке и отмечали окончание учебного года. Сотрудники милиции выявили данный факт и доставили школьников родителям.

Как сообщил ИА «24.kg» начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД КР Азамат Абдрахманов, в целом «Последний звонок» в республике прошел без происшествий и преступлений с участием несовершеннолетних.

В ходе рейда по дорогам в стране составлено 857 административных протоколов за автохулиганство и другие нарушения правил дорожного движения, 34 машины поставили на штрафстоянку.