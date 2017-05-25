15:54
+19
USD 67.94
EUR 75.99
RUB 1.21
Общество

В Бишкеке почтят память умерших от СПИДа

В пятницу, 26 мая, с 18.30 до 20.30 в Бишкеке в парке на Южных воротах пройдет акция, посвященная Международному дню памяти умерших от СПИДа, который традиционно отмечается в третье воскресенье мая.

На акцию пригласили звезд отечественной эстрады, будут организованы конкурсы для молодежи.

Организаторы стремятся повысить уровень толерантности по отношению к людям, живущим с ВИЧ, и расширить доступ к услугам (профилактика, лечение, уход и профессиональная социальная поддержка, тестирование).

По данным РЦ «СПИД», на сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 7 тысяч 287 случаев ВИЧ-инфицирования, из них в списке умерших значится 1,6 тысячи. Больше всего пациентов погибло от сочетанной с туберкулезом инфекции.

Отмечается рост полового пути передачи ВИЧ. В некоторых областях половой путь практически доходит до 80 процентов, в связи с чем имеется настороженность, что заболеваемость ВИЧ может фактически вырваться в популяцию. И может наблюдаться двукратное увеличение заболеваемости, если в срочном порядке не принять меры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52739/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Для Бишкека покупают саженцы по 10–11 тысяч сомов за штуку
Адвокаты Алмамбета Шыкмаматова подали кассационную жалобу
Судья по делу Шыкмаматова отказал адвокатам в ходатайстве
Территорию вокруг озера Иссык-Куль очистят от мусора
Адвокат Алмамбета Шыкмаматова усомнилась в оценке рыночной стоимости «Мерседеса»
В Бишкеке закрыли два пункта общепита из-за отравлений посетителей
В Кыргызстане нет действенной программы по восстановлению леса
В Госагентстве охраны окружающей среды отказались говорить при видеокамерах
Депутат, заявившая о росте СПИДа в школах, оговорилась
Мар Байджиев: Нынешнюю Конституцию надо заменить под эгидой курултая
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Бизнес
Открывайте новые страны с&nbsp;MegaCom Открывайте новые страны с MegaCom
Уплачивайте все налоги через интернет-банкинг &laquo;Росинбанка&raquo; и&nbsp;получайте подарки! Уплачивайте все налоги через интернет-банкинг «Росинбанка» и получайте подарки!
3 года 4G в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; полет О!тличный! 3 года 4G в Кыргызстане — полет О!тличный!
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети