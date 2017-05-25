В Бишкеке почтят память умерших от СПИДа

В пятницу, 26 мая, с 18.30 до 20.30 в Бишкеке в парке на Южных воротах пройдет акция, посвященная Международному дню памяти умерших от СПИДа, который традиционно отмечается в третье воскресенье мая.

На акцию пригласили звезд отечественной эстрады, будут организованы конкурсы для молодежи.

Организаторы стремятся повысить уровень толерантности по отношению к людям, живущим с ВИЧ, и расширить доступ к услугам (профилактика, лечение, уход и профессиональная социальная поддержка, тестирование).

По данным РЦ «СПИД», на сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 7 тысяч 287 случаев ВИЧ-инфицирования, из них в списке умерших значится 1,6 тысячи. Больше всего пациентов погибло от сочетанной с туберкулезом инфекции.

Отмечается рост полового пути передачи ВИЧ. В некоторых областях половой путь практически доходит до 80 процентов, в связи с чем имеется настороженность, что заболеваемость ВИЧ может фактически вырваться в популяцию. И может наблюдаться двукратное увеличение заболеваемости, если в срочном порядке не принять меры.