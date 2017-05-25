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Общество

В Бразилии демонстранты подожгли здание минсельхоза

Участики акции протеста в столице Бразилии подожгли здание министерства сельского хозяйства. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, пожар в здании начался во время столкновений демонстрантов и полицейских.

Как сообщается, группа протестующих зашла в здание министерства через служебный вход, участники акции подожгли один из офисов и разбили портреты бывших министров.

На улицы города для защиты государственных объектов выведена армия. Против демонстрантов применены резиновые пули и слезоточивый газ. Один из участников акции протеста ранен в лицо и госпитализирован. Всего пострадали около 50 человек.

По данным властей, в акции протеста принимали участие не менее 35 тысяч человек.

Акции протеста в Бразилии проводятся с требованием отставки президента Мишела Темера, который возглавил страну после отстранения Дилмы Русеф из-за подозрений в коррупции.
Мишелу Темеру грозит импичмент в связи с подозрениями, что он пришел к власти как вице-президент вместе с Дилмой Русеф в 2014 году за счет средств, полученных нелегальных путем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52733/
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