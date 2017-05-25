Смертельные пешеходные переходы Бишкека

Гражданские активисты повозили по Бишкеку городских чиновников и показали им не менее десяти самых опасных пешеходных переходов и неправильно установленные дорожные знаки.

По мнению гражданского активиста Мирсулжана Намазаалы, власти города «тратят деньги на инфраструктуру нецелесообразно». «Пешеходные переходы есть, но зачастую не в тех местах, где надо. Автобусных остановок на некоторых улицах нет. Чтобы решить эту проблему, остановки надо просто отдать частным предпринимателям», — считает он.

По словам представителей инициативной группы «Граждане, требующие безопасный город», один из опасных пешеходных переходов Бишкека расположен на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан датки. Он считается самым длинным и опасным для пешеходов. «Здесь должен быть «островок безопасности», чтобы люди могли переходить улицу спокойно», — говорят активисты.

Фото ИА «24.kg». Пересечение проспекта Чуй и улицы Курманджан датки, где нет «островка безопасности»

«За последние 15 лет в Кыргызстане в ДТП травмировано и искалечено сто тысяч кыргызстанцев. У каждого есть родственники, одноклассники, которые попадали в ДТП. За пятнадцать лет в стране в автокатастрофах погибли 15 тысяч человек», — заявил Мирсулжан Намазаалы.

Фото ИА «24.kg». В Бишкеке дорожные знаки зачастую установлены неправильно. Пешеходный переход и знак «живут отдельно друг от друга»

За последнее время в Бишкеке на пешеходных переходах сбили несколько школьников. Одно из происшествий случилось с учениками школы № 74.

По словам начальника управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрмановой, они работают с МВД, УПМ, другими ответственными органами, чтобы предотвратить смертность школьников на дорогах. «Но мы одни не можем решить данную проблему, нам нужно объединиться. Акции, которые прошли после ДТП с учениками школы № 74, говорят о том, что общество небезразлично к проблеме», — отметила она.









Одним из способов уменьшить смертность детей на дорогах руководитель ОФ «Помогать легко» Динара Аляева считает внедрение школьных автобусов. «Во всем мире давно разработаны определенные меры, чтобы обезопасить детей и уменьшить их смертность на дорогах. И одна из таких мер — школьные автобусы», — говорит она.

Как отметил начальник управления городского транспорта мэрии Бишкека Болот Мамышев, в столице есть пример работы школьного автобуса — в жилмассиве «Мурас Ордо». Но, по его мнению, для всего города это трудно реализуемо.

Высокие бордюры, отсутствие остановок, неправильно установленные знаки, стертые «зебры» — все это активисты показали чиновникам. Те обещали принять меры. Когда они все исправят — вопрос открытый.