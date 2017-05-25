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Общество

Премьер-министр Кыргызстана завел Twitter-аккаунт

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков завел Twitter-аккаунт.

В официальном аккаунте главы кабмина уже опубликованы шесть сообщений и одно фото. У Сооронбая Жээнбекова пока только 22 подписчика, первый твит опубликован 2 часа назад.

Премьер-министр Кыргызстана отметил, что он создал аккаунт в Twitter, чтобы быть на связи с населением. «Из-за моего плотного рабочего графика с вами на связи будет пресс-секретарь премьера Чынгыз Эсенгулов», — пишет Сооронбай Жээнбеков.

Он пообещал, что каждое письмо и обращение, отправленные в Twitter, будут доходить до него. Кроме того, глава кабмина отметил, что теперь граждане могут обращаться к нему в трех официальных профилях — в Facebook, Instagram и Twitter.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52728/
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