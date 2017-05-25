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Общество

В Джалал-Абадской области на «Последнем звонке» дежурят 700 милиционеров

В Джалал-Абадской области на «Последнем звонке» дежурят 700 милиционеров. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе УВД области.

По их данным, в школах региона усилят меры безопасности.

Как сообщается, в регионе созданы группы, которые будут фиксировать на видео- и аудионосители нарушения общественного порядка учениками или учителями и передавать их руководству, а также мобильные группы, которые возьмут на контроль увеселительные заведения города. Сотрудники милиции проведут разъяснительную работу с владельцами дорогих автомашин, сдающими их в аренду.

На территории области 474 школы, отметило ведомство.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52674/
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