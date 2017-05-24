19:40
+29
USD 67.86
EUR 76.32
RUB 1.20
Общество

Погода в Кыргызстане на 25 мая: дождливо

В Кыргызстане в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки сильные. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15–20 м/с.

День увеличится до 14 часов 56 минут.

В Бишкеке днем осадки маловероятны, температура ночью +14, днем +28 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура воздуха ночью +13, днем до +30 градусов.

В Нарынской области до +6 градусов ночью и +28 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +8, днем до +27 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +11, днем +28 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52660/
просмотров: 53
Версия для печати
Материалы по теме
Погода в Кыргызстане на 24 мая: местами дожди
Более 13 миллионов сомов собрали пострадавшим на юге Кыргызстана
Погода в Кыргызстане на 23 мая: возможен кратковременный дождь
Погода в Кыргызстане на 22 мая: будет жарко
Погода в Кыргызстане на 21 мая: идет жара
Погода в Кыргызстане на 20 мая: без осадков
Погода в Кыргызстане на 19 мая: грозы
Пострадавшим жителям Чон-Алая доставлены гуманитарный груз и стройматериалы
Погода в Кыргызстане на 18 мая: дожди с грозами
Погода в Кыргызстане на 17 мая: временами грозы
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Бизнес
3 года 4G в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; полет О!тличный! 3 года 4G в Кыргызстане — полет О!тличный!
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
Beeline подвел итоги акции &laquo;Помним!&raquo; Beeline подвел итоги акции «Помним!»
Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой