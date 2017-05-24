Погода в Кыргызстане на 25 мая: дождливо

В Кыргызстане в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки сильные. Ветер западный, 4- 9 метров в секунду, с порывами до 15–20 м/с.

День увеличится до 14 часов 56 минут.

В Бишкеке днем осадки маловероятны, температура ночью +14, днем +28 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура воздуха ночью +13, днем до +30 градусов.

В Нарынской области до +6 градусов ночью и +28 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +8, днем до +27 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +11, днем +28 градусов.