В Бишкеке подземный переход у Филармонии откроют для пешеходов. Об этом сообщил начальник отдела дорожного надзора УПМ ГУВД столицы Кыргызстана Талант Барпиев.

«Когда мне показали проект новых подземных переходов, я сразу сказал, чтобы часть переходов закрыли на ремонт, а вторую половину оставили открытой для граждан, чтобы они без проблем переходили улицы. Сегодня позвонил начальнику управления капитального строительства мэрии, чтобы они немедленно открывали вторую часть. Думаю, откроют скоро», — заявил Талант Барпиев.

По его словам, в Бишкеке 14 подземных переходов. Из них 10 рабочих, а четыре закрыты. «Они в ужасном состоянии», — добавил начальник отдела.

Он сообщил, что в данное время идет обследование неправильно установленных дорожных знаков и разметки. «Когда строят новые дороги, забывают установить знаки и нанести разметку. Мы все изучили и передали документы мэрии Бишкека, теперь они должны решать. Но я обещаю все проконтролировать и решить вопрос в течение недели», — заявил Талант Барпиев.

Напомним, что в Бишкеке из-за капитального ремонта полностью закрыли подземный переход у Филармонии. В итоге люди вынуждены рисковать жизнью, переходя дорогу в неположенном месте.