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Общество

25 мая: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

  • 6.00–20.00 — ж/м «Эне-Сай» (улица Орхон);
  • 09.00–19.00 — улицы Панфилова, Баялинова, Тельмана, Орозбекова, Проскурякова, жилгородок «Красный строитель», переулок Донской;
  • 12.00–17.00 — ж/м «Красный строитель» (улицы 2-я Гончарная, Чон-Курганская, переулки Гончарный, Красный строитель);
  • 9.00–12.00 — улицы Элебесова, Тимура Фрунзе, Муромская, переулок Зайсанский;
  • 9.00–17.00 — мкр. «Аламедин-1», № 45–47, 52, 53, 56–60, 91, 94, 95, село Чон-Арык (улицы Чодронова, Береговая, Кожобергенова, 50 лет Победы, переулок Ямбургский);
  • 9.00–18.00 — улицы Садыгалиева, № 107, Пушкина, Исанова.

В Чуйской области:

  • 9.00–18.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, район ПМК-3, северная часть от объездной дороги), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Дачное (район ГЭС-5), Садовое, ж/м «Биримдик-Кут»;
  • 9.00–17.00 — город Кант (улицы Октябрьская, Нахимова, Джакыпова, МПС, Ванахуна, Жданова, Чкалова, Строительная, Буслаева, Южная, Микояна, Крупской, Пушкина);
  • села Первое Мая, Сокулук (улицы Ленинградская, Цветочная);
  • город Кара-Балта (улицы Мира, № 5–13, Ленина, № 15, 17, 19, 21, Коммунистическая, № 16).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52649/
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