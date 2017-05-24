25 мая: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

9.00–18.00 — улицы Садыгалиева, № 107, Пушкина, Исанова.
В Чуйской области:
9.00–18.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, район ПМК-3, северная часть от объездной дороги), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Дачное (район ГЭС-5), Садовое, ж/м «Биримдик-Кут»;
9.00–17.00 — город Кант (улицы Октябрьская, Нахимова, Джакыпова, МПС, Ванахуна, Жданова, Чкалова, Строительная, Буслаева, Южная, Микояна, Крупской, Пушкина);
села Первое Мая, Сокулук (улицы Ленинградская, Цветочная);
город Кара-Балта (улицы Мира, № 5–13, Ленина, № 15, 17, 19, 21, Коммунистическая, № 16).