25 мая: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

6.00–20.00 — ж/м «Эне-Сай» (улица Орхон);

09.00–19.00 — улицы Панфилова, Баялинова, Тельмана, Орозбекова, Проскурякова, жилгородок «Красный строитель», переулок Донской;

12.00–17.00 — ж/м «Красный строитель» (улицы 2-я Гончарная, Чон-Курганская, переулки Гончарный, Красный строитель);

9.00–12.00 — улицы Элебесова, Тимура Фрунзе, Муромская, переулок Зайсанский;

9.00–17.00 — мкр. «Аламедин-1», № 45–47, 52, 53, 56–60, 91, 94, 95, село Чон-Арык (улицы Чодронова, Береговая, Кожобергенова, 50 лет Победы, переулок Ямбургский);

9.00–18.00 — улицы Садыгалиева, № 107, Пушкина, Исанова.

В Чуйской области: