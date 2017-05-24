Генпрокуратура передала дело Садыра Жапарова в суд

Генпрокуратура передала дело экс-депутата Садыра Жапарова в суд. Об этом ИА «24.kg» сообщил его адвокат Шарабидин Токтосунов.

По его словам, расследование завершено. В течение недели будет назначена дата слушаний. Процесс над сторонниками Жапарова, устроившими митинг у здания ГКНБ 25 марта, когда был задержан бывший нардеп, начался 19 мая.

В отношении 12 участников акции в поддержку Садыра Жапарова, прошедшей ранее в Бишкеке у здания ГКНБ, возбудили уголовные дела по фактам хулиганства, причинения имущественного ущерба, применения насилия в отношении представителя власти.

25 марта Жапарова задержали и доставили в ГКНБ в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 227, 341, 113 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти) УК КР.

На следующий день его заключили под стражу до окончания срока следствия с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.