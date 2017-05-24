«Фрунзе-1»: что осталось от былой славы

На окраине Бишкека среди болотистых мест, окаймляющих Большой Чуйский канал, расположился военный городок, прозванный в народе «Фрунзе-раз». Сегодня, 24 мая, Генштаб провел в честь 25-летия создания Вооруженных сил КР День открытых дверей, во время которого любой желающий мог посмотреть, как живут те, кто посвятил жизнь военной службе. Корреспондент ИА «24.kg» съездил в расположение сил воздушной обороны, чтобы рассказать о состоянии дел в военной авиации.

Городок, которого нет на карте

Первое впачатление, которое возникает, когда попадаешь на территорию городка: здесь царит дух демократии. И это несмотря на наличие контрольно-пропускного пункта. На площадке перед штабом части резвится детвора. Учеников 3-го класса бишкекской школы-гимназии № 33 привезли, чтобы показать вертолеты и самолеты.

Школьники поступили под начало заместителя командира по работе с личным составом войсковой части № 99718 полковника Нурбека Рыскулова. Для детворы в воздух подняли два вертолета, которые долгое время кружили над аэродромом.

Особого восторга и криков радости при виде летающего геликоптера у детей не наблюдалось. Они лишь дружно смотрели на летающий объект, а некоторые снимали на мобильные телефоны. Дети XXI века…

На вопрос полковника Рыскулова, кто хочет стать летчиком, руки подняли всего три-четыре мальчика. Один из них — ученик 3-го «Б» класса Эрик Шпрингер.

«Я смотрел много фильмов про самолеты, космические корабли, вертолеты, поэтому хочу стать летчиком», — поделился он своей мечтой.

Пока малыши глазели на грозный геликоптер, ребята и девочки постарше больше были заняты друг другом. Понятное дело: юность, весна…

Полюбовавшись на вертолеты в небе, полковник пригласил ребятню на аэродром, где их ждали военные вертолеты МИ-24.

В этот день военные показали ребятам вооружение — ракеты, пушки, пулеметы. Но им не терпелось самим залезть на самолеты и вертолеты. Когда их пригласили туда, они с радостными криками ринулись на «захват» железных птиц, откуда долго не хотели уходить. Самым главным делом для школьников было сфотографировать друг друга, а также все пощупать, повертеть… Когда еще представится такая возможность?

Герой дня

Тем временем успел приземлиться вертолет, управляемый настоящим пилотом — командиром войсковой части № 23565 полковником Сапарали Бекмырзаевым.

Загорелый, средних лет мужчина в безупречной форме летчика дал небольшое интервью.

Оказалось, что в его послужном списке 1 тысяча 200 летных часов, в авиации он с 15 лет, когда еще мальчишкой пришел в авиаклуб.

Фото ИА «24.kg». Командир войсковой части 23 565 Сил воздушной обороны КР полковник Сапарали Бекмырзаев

Сапарали Бекмырзаев рассказал, что летает на разных машинах, на вертолетах МИ-8 МТВ и МИ-24, среди которых и «Борт № 1».

По-военному умело обошел острые вопросы, о проблемах говорить не стал, а лишь отметил, что работа идет, перспектива есть.

Прогулки для взрослых

Оставив детей «осваивать» технику, мы прогулялись по аэродрому с подполковником Садырбеком Момуналиевым, замполитом войсковой части № 23565.

Нас взялся сопровождать и заместитель командира вертолетной эскадрильи, подполковник Мааткасым Ахунбаев — зрелого возраста мужчина с добрым взглядом.

К тому времени нас уже предупредили, что о количестве боевых летательных аппаратов сообщать нельзя — военная тайна. Но то, что было на аэродроме, особого оптимизма в нас не вселило.

На солнцепеке, посреди почти пустого аэродрома стоял почти музейный экспонат — вертолет МИ-24 — гордость советских инженеров, создавших такой надежный геликоптер, и гордость кыргызских офицеров, сумевших сохранить его со времен войны в Афганистане.

«Он еще в Афгане служил, самый надежный вертолет», — похвалил технику Мааткасым Ахунбаев. Судя по всему, вентокрылой работяге минимум 28 лет. Как поведали офицеры, вертолет, несмотря на то, что военный, используется как транспортный. Для нужд спасателей, перевозки больных, если понадобится, и других полезных дел.

Чуть подальше в гордом одиночестве стоит еще один вертолет — МИ-24 угрожающего вида. Он боевой, на его корпусе внушительных размеров пушка, а по бокам ракеты.

На краю аэродрома сиротливо разместились несколько стареньких самолетов. Это легендарные АН-2, или, как их называют в народе, кукурузники. Оказалось, что эти летательные машины тоже не музейные экспонаты времен Великой Отечественной, а действующие. По словам офицеров, на одном из них можно хоть сейчас полететь, остальные нужно подремонтировать — заменить внешнюю обшивку на крыльях, и тогда можно поиграть в прятки с облаками.

Былое и думы

В части служат офицеры с техническим образованием. Их готовят в соседних странах — Казахстане, России.

«У нас есть летчик-штурман вертолетной эскадрильи, помощник командира корабля транспортной эскадрильи», — говорит подполковник Садырбек Момуналиев.

Кроме этого, есть инженерно-технический состав, они не летают, но все инженеры, добавили офицеры.

По их словам, дефицит кадров был лет 10 назад, сейчас же такой проблемы нет.

Поинтересовались мы подготовкой кадров для иностранных государств, чем когда-то славился городок «Фрунзе-1».

Фото ИА «24.kg». Военные летчики на теоретических занятиях

«Как и раньше, готовите для них специалистов?» — спрашиваю у Садырбека Момуналиева.

«Нет. После обретения независимости такое задание отменили. А когда-то на наших Токмакской и Кантской базах обучались курсанты из более чем 56 стран мира», — поведал о былом подполковник.

Он перечислил таких знаменитых личностей, как бывший президент Сирии Хафиз Асад, экс-глава Египта Хосни Мубарак, которые обучались летному делу на кыргызской земле.

Кроме того, по словам офицера, в этой летной школе прошли обучение большинство будущих министров стран Африки, курсанты из Индии.

«У нас обучались вертолетному делу, а в Канте и Токмаке — самолету», — вспомнил о славном прошлом Садырбек Момуналиев.

«А куда все делось?» — интересуюсь у офицеров.

«Когда обрели независимость, у нас была молодая армия, еле сохранили тогда свои внутренние ресурсы, не говоря о летной базе. Тогда наши руководители не ставили вопрос сохранения базы», — рассказал офицер.

«А нужна ли была эта база?» — задаю наивный вопрос.

«Конечно! Сейчас, чтобы подготовить одного летчика, Кыргызстан тратит немалые средства на их обучение за рубежом, в тех же России и Казахстане. А если бы тогда эту базу полностью сохранили, то, готовя специалистов для иностранных государств, мы смогли бы сами обеспечить противовоздушную оборону», — говорит Садырбек Момуналиев.

По его словам, прояви тогда руководство страны, в том числе и военная верхушка, немного дальновидности, мы могли бы сохранить уникальную базу с необходимой техникой, тренировочными комплексами, обслуживающим персоналом, казармами и кадровым составом, который почти весь уехал после развала Союза.

Каким образом была уничтожена такая успешная летная школа, офицеры рассказывать не стали. Тоже, видать, военная тайна.

Одесса — Сталинград — Фрунзе — Бишкек

А вот историю создания летного училища во Фрунзе рассказал Садырбек Момуналиев.

В 1941 году в Одессе была создана военная авиашкола пилотов, которая 23 февраля приступила к занятиям. Этот день стал днем ее образования. Начавшаяся вскоре война вынудила перебазировать учебное заведение в Сталинград, а позже и во Фрунзе.

«Первый выпуск курсантов состоялся 3 февраля 1942 года, а в июне 1947 года училище было переименовано во Фрунзенское военное авиационное училище летчиков ВВС ВС СССР», — сообщил офицер.

Первую группу иностранных курсантов училище приняло 20 декабря 1956-го. Их было тогда всего 15 человек. С 1958 года училище полностью перешло на подготовку авиационных кадров для освободившихся стран.

С 1957 по 1972 годы училище подготовило 21 тысячу 652 специалиста по 110 авиационным специальностям для 54 стран.

Цифры впечатляют. За заслуги в деле подготовки специалистов в 1976 году учебное заведение награждено орденом Красной Звезды.

Иными словами, почти одну треть летчиков и авиатехников всего мира подготовило это училище.

Но, увы, после обретения независимости «мудрым» решением новой власти эта уникальная учебная база была потеряна.

Как поведали офицеры, сегодня стоимость подержанных истребителей составляет как минимум $15 миллионов. Поэтому для них вовсе не удивительно, что на аэродроме в столице независимого государства Бишкеке красуются «кукурузники» и вертолеты-ветераны, прошедшие пекло Афгана.

А ведь сохрани в свое время уникальную базу, Кыргызстан мог бы… Увы, история не знает сослагательного наклонения.