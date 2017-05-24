Детей с ДЦП обеспечат многофункциональными инвалидными колясками

Проходит второй этап тендера на покупку многофункциональных инвалидных колясок для детей с ДЦП, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

Сегодня фирмы — участники тендера представили образцы колясок для технического испытания.

Родители детей с ДЦП могли сами испытать образцы и выбрать наиболее удобный для пользования. С целью обеспечения прозрачности и открытости всех закупочных процедур отбор проводится с участием членов общественного совета, гражданского сектора, уполномоченного сотрудника по предупреждению коррупции.

Многофункциональные инвалидные коляски будут приобретены на 3 миллиона сомов, которые выделил президент Алмазбек Атамбаев. Детям их выдадут бесплатно.