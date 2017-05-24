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Общество

Фотограф из Кыргызстана вошел в шорт-лист международного конкурса

Работа фотографа из Кыргызстана Табылды Кадырбекова вошла в шорт-лист международного конкурса молодых фоторепортеров имени А.Стенина. Об этом сообщается на сайте премии.

По его данным, Табылды Кадырбеков представлен в номинации «Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография».

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина открыт для участников в возрасте от 18 до 34 лет, его целью является поддержка молодых фотографов в их стремлении к профессиональному мастерству.

В шорт-лист отобраны 38 фоторабот, созданных 29 молодыми фотографами из 14 стран мира.

Фото (конкурсное) Табылды Кадырбекова. Продавщица сладкой ваты во время метели в Бишкеке

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52628/
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