«Таза шайлоо» просит не торопиться с принятием поправок в закон о выборах

Ассоциация «Таза шайлоо» обращается к лидерам парламентских фракций и всем депутатам Жогорку Кенеша с просьбой вернуть проект закона «О выборах президента КР и депутатов ЖК КР» на стадию второго чтения.

Отметим, инициируемые поправки дискредитируют статус наблюдателей от НКО. С их принятием вводятся понятия «Интернет» и его производные и указывается, как можно регулировать во время выборов интернет-ресурсы.

Представители «Таза шайлоо» рекомендуют провести широкое общественное обсуждение для возможности внесения поправок в законопроект и искоренения дискриминационных норм по отношению к независимым наблюдателям.

«В случае принятия Жогорку Кенешем этого документа будем просить президента наложить вето и вернуть с возражениями в парламент», — отметили в «Таза шайлоо».