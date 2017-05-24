Кыргызстан пригласил ОАЭ бороться за сохранение снежного барса и участвовать в соответствующей международной конференции. Арабы согласились.

Отметим, сегодня в КР приехал с визитом глава МИД ОАЭ Шейх Абдалла бин Зайед Аль-Нахайян.

Кыргызстан также подтвердил свое намерение участвовать в выставке Expo-2020. Стороны договорились наращивать экономический потенциал, так как товарооборот за последние годы сократился в пять раз. Для этого создадут необходимый финансовый институт.

Арабы проявили заинтересованность к сферам энергетики, транспорта и перерабатывающей промышленности. Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев рассказал коллеге о проекте «Таза коом», и представители ОАЭ заинтересовалась им.