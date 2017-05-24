Адвокаты Алмамбета Шыкмаматова подали кассационную жалобу

Адвокаты депутата Алмамбета Шыкмаматова обжаловали решение Первомайского районного суда об отказе им в ходатайстве.

Адвокаты подали кассационную жалобу в Бишкекский городской суд, где будут рассматривать отказ в ходатайстве адвокатов нардепа о рассмотрении дела в Свердловском райсуде.

Бишкекский горсуд сначала рассмотрит ходатайство о переносе рассмотрения дела и только после этого приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении депутата «Ата Мекена».

Напомним, по информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании — победителю тендера за $13,5 тысячи, но ГП считает, что реальная цена автомобиля в то время составляла около $10 тысяч. Уголовное дело в отношении Шыкмаматова возбудили по двум статьям — «Служебный подлог» и «Коррупция».