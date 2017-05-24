Депутаты вновь спорят, возвращаться ли к переголосованию

В повестке дня парламента Кыргызстана сегодня стоит вопрос о проведении переголосования по поправкам в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы.

Напомним, поправки рассматривали 4 мая, а 10 мая состоялось голосование. 90 депутатов проголосовали против, 25 — за. Однако 37 нардепов обратились после в комитет, чтобы провести повторное голосование, так как они не поняли, за какой законопроект голосовали.

Речь идет о поправках в Уголовный кодекс, касающихся соглашения о сотрудничестве между сторонами обвинения и защиты.

Депутат Исхак Масалиев отметил, что так создается прецедент.

Если депутат неправильно проголосовал или сам не проголосовал, а за него проголосовали, надо высчитать из его зарплаты за тот день. Давайте избегать такой практики. Каждый депутат должен голосовать за себя. Исхак Масалиев

Его коллега Зиядин Жамалдинов заметил, что парламент — законодательный орган. «Как мы от других будем требовать исполнения закона? Отклоненные законопроекты должны рассматривать через шесть месяцев», — сказал он.

«В чем камень преткновения? Если вы такие принципиальные, то будьте принципиальны во всем. Если включили вопрос в повестку дня, давайте проголосуем за него. Сколько можно обсуждать одно и то же?» — сказала одна из инициаторов законопроекта — Ирина Карамушкина.