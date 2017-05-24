Депутаты вновь спорят, возвращаться ли к переголосованию

В повестке дня парламента Кыргызстана сегодня стоит вопрос о проведении переголосования по поправкам в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы.
Напомним, поправки рассматривали 4 мая, а 10 мая состоялось голосование. 90 депутатов проголосовали против, 25 — за. Однако 37 нардепов обратились после в комитет, чтобы провести повторное голосование, так как они не поняли, за какой законопроект голосовали.
Речь идет о поправках в Уголовный кодекс, касающихся соглашения о сотрудничестве между сторонами обвинения и защиты.
Депутат Исхак Масалиев отметил, что так создается прецедент.
Его коллега Зиядин Жамалдинов заметил, что парламент — законодательный орган. «Как мы от других будем требовать исполнения закона? Отклоненные законопроекты должны рассматривать через шесть месяцев», — сказал он.
Если депутат неправильно проголосовал или сам не проголосовал, а за него проголосовали, надо высчитать из его зарплаты за тот день. Давайте избегать такой практики. Каждый депутат должен голосовать за себя.Исхак Масалиев
«В чем камень преткновения? Если вы такие принципиальные, то будьте принципиальны во всем. Если включили вопрос в повестку дня, давайте проголосуем за него. Сколько можно обсуждать одно и то же?» — сказала одна из инициаторов законопроекта — Ирина Карамушкина.