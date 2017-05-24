Сдавать мусор за деньги могут жители Прииссыккулья и туристы

Теперь жители Иссык-Кульского региона и туристы могут сдавать мусор в пункты приема за деньги. Об этом рассказал на пресс-конференции основатель общественного фонда «Эко Деми» Дмитрий Андреев.

По его словам, принимаются отходы трех категорий: пластиковые, стеклянные и бумажные. «Цены на них варьируются. Пластик принимают от 5 до 9 сомов за килограмм, стекло — за 1–2 сома, бумагу — от 7 сомов», — сообщил Дмитрий Андреев.

Он напомнил, что еще в прошлом году в городах Балыкчи, Чолпон-Ате и селах Кызыл-Туу, Каджи-Сай и Боконбаево организовали пункты приема отходов. В 2017-м пункты приема твердых бытовых отходов появятся также в городе Чолпон-Ате и селе Бостери.