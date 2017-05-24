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Общество

В ФСБ России обеспокоены тем, что исполнителями терактов являются выходцы из СНГ

ФСБ России обеспокоена, что исполнителями терактов являются выходцы из СНГ. Об этом сообщил сегодня на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

По его словам, 28 марта исполнилось 20 лет со дня образования совета. Террористические угрозы продолжают нарастать. География становится все шире.

Особую озабоченность вызывает то, что исполнителями становятся выходцы из СНГ, принявшие исламскую идеологию

Александр Бортников
ИГИЛ адаптируется к меняющейся ситуации, подстраивает свой ресурс. Использует электронные средства коммуникации, агрессивно навязывает идеологию, тем самым вербует молодежь через известные социальные сети. Во всем мире влиянию игиловцев поддаются многие люди. Среди мигрантов и беженцев создаются законспирированные ячейки.

В рамках работы совета происходит постоянный обмен подобной информацией. Глава ФСБ РФ привел в качестве примера оперативную и слаженную работу спецслужб России и Кыргызстана, объединивших усилия для поиска.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52589/
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