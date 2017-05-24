В Исфане начали строить современную школу-интернат для детей-сирот

В городе Исфане Ляйлякского района по поручению президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева начали строительство школы-интерната. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя правительства в Баткенской области.

Чиновники отметили, что школа не только обеспечит детям-сиротам счастливую жизнь, но и поможет им «стать полезными обществу».

«Местные исполнительные органы выделили под строительство 2 гектара земли. Стоимость строительства здания составит 70 миллионов сомов. Сегодня заложили фундамент. Центр обучения рассчитан на 315 учащихся, столько же мест и в столовой. Общежитие рассчитано на 256 детей», — отметили в полпредстве.

По их данным, в учебном комплексе установят современное оборудование, будут крытый спортзал и стадион.