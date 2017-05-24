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Общество

Поправки в Закон «О выборах депутатов ЖК и президента» дискредитационные

Депутаты парламента Кыргызстана принимают дискредитационные для наблюдателей поправки в профильный закон. Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» представители Комитета гражданского контроля.

По словам юриста Бектура Осмонбаева, парламентарии иницируют поправки в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», где пытаются дискредитировать наблюдателей от НКО.

Для них вводится аккредитация, что создает административный барьер. К тому же аккредитовать можно только одного наблюдателя.

«Но это мешает мониторингу. Один наблюдатель не сможет мониторить одновременно и идентификацию избирателей, чтобы не было «каруселей», и выборный процесс, чтобы не было вбросов. Авторы поправок считают, что наблюдатели от общественных организаций могут вступить в сговор и повлиять на сами выборы. Но это бред! Наблюдатели от НКО — лица незаинтересованные. В отличие от представителей политических партий или кандидатов в президенты», — сказал Бектур Осмонбаев.

Правозащитник Динара Ошурахунова добавила, что эти поправки ограничивают возможности наблюдателей: они не смогут выступить при оспаривании выявленных нарушений.

Динара Ошурахунова предположила, что таких нарушений будет очень много, раз вводят изменения в законодательство с целью ограничить полномочия наблюдателей от НКО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52574/
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