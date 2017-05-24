Территорию вокруг озера Иссык-Куль очистят от мусора

Общественный фонд «Таза Иссык-Куль» 27 и 28 мая проведет масштабную акцию по очистке территории вокруг Иссык-Куля. Об этом на пресс-конференции рассказал основатель фонда Дмитрий Андреев.

По его словам, планируется провести уборку в 20 крупных селах и городах Балыкчи, Чолпон-Ате и Караколе. Помогать наводить чистоту из города Бишкека поедут около 500 человек. Местные органы власти на Иссык-Куле также обещали собрать большое число участников акции.

«Мы планируем провести раздельный сбор отходов. Те отходы, которые идут на переработку, привезем в Бишкек. Не подлежащие переработке отходы муниципальные службы вывезут на санкционированные свалки», — сообщил Дмитрий Андреев и призвал всех неравнодушных граждан присоединиться к волонтерам.