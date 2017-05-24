Адвокат Алмамбета Шыкмаматова усомнилась в оценке рыночной стоимости «Мерседеса»

Чинара Жакупбекова — адвокат обвиняемого депутата Алмамбета Шыкмаматова — усомнилась в оценке рыночной стоимости автомобиля «Мерседес-320», выполненной ОсОО «Азия-Оценка». Об этом сегодня в ходе судебного процесса заявила защитник парламентария.

По ее данным, в письме ОсОО «Азия-Оценка», в котором говорится, что на октябрь 2011 года рыночная стоимость автомашины якобы составляла около $10 тысяч, отсутствует подпись эксперта, а за директора компании Ниязбека Богубаева расписалось неустановленное лицо.

Адвокат Алмамбета Шыкмаматова ходатайствовала, чтобы для оценки автомобиля были привлечены независимые эксперты Торгово-промышленной палаты и издания «Автогид».





Ущерб, который мне инкриминирует обвинение в размере 158 тысяч, напрямую зависит от стоимости транспортного средства. Алмамбет Шыкмаматов

Напомним, 17 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело на депутата фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова. Парламентария обвинили в том, что в 2011 году он составил «фиктивные договоры» о закупке служебных автомобилей. Главный надзорный орган страны утверждает, что автомобили были куплены после проведения тендера, то есть аудиторы Счетной палаты КР выбрали себе автомашины, продаваемые частными лицами.

По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании, ставшей победительницей тендера, за $13,5 тысячи, но Генпрокуратура считает, что реальная цена транспортного средства в то время составляла около $10 тысяч. Уголовное дело против Шыкмаматова возбудили по двум статьям — «Служебный подлог» и «Коррупция».