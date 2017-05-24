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Общество

Судебный процесс по делу Алмамбета Шыкмаматова будет открытым

Судебный процесс по делу Алмамбета Шыкмаматова будет открытым. Об этом сегодня ходатайствовали адвокаты подсудимых. Сторона обвинения не возражала.

Напомним, 17 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова. Парламентария обвинили в том, что в 2011 году он составил «фиктивные договоры» о закупке служебных автомобилей. Главный надзорный орган страны утверждает, что автомобили куплены после проведения тендера, то есть аудиторы Счетной палаты КР выбрали себе автомашины, продаваемые частными лицами.

По информации ГП, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании, ставшей победительницей тендера, за $13,5 тысячи. Но, как считает Генпрокуратура, его реальная цена на то время составляла около $10 тысяч. Уголовное дело против Шыкмаматова возбудили по двум статьям — «Служебный подлог» и «Коррупция».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52561/
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