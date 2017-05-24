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Общество

11 ирригационных объектов начнут строить в Кыргызстане в этом году

В этом году правительство займется строительством 11 ирригационных объектов в Кыргызстане. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Департамента водного хозяйства и мелиорации Кокумбек Таштаналиев.

По его данным, из 11 объектов четыре планируют сдать в эксплуатацию уже в этом году. Строительство трех из них профинансируют за счет республиканского бюджета. Это канал Кара-Кыштак в Кадамджайском районе Баткенской области стоимостью 90 миллионов сомов, Баш-Кууган в Джумгальском районе Нарынской области и Терек в Кара-Кульджинском районе Ошской области.

«Многие из них простаивают еще с советских времен. У некоторых строительство завершено на 70 процентов. В результате эксплуатации 11 ирригационных объектов обеспечат поливом 1 тысячу 90 гектаров земель, будет создано 4 200 рабочих мест. Общая протяженность каналов — 27 тысяч километров», — рассказал Кокумбек Таштаналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52559/
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