Спикер Жогорку Кенеша считает, что нужно активизировать контакты с Турцией

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков считает, что депутатским группам дружбы нужно активизировать контакты с Турцией. Об этом он заявил на встрече с председателем Великого национального собрания Исмаилом Кахраманом.

Как отметила пресс-служба спикера парламента Кыргызстана, стороны обсудили вопросы сотрудничества между странами по различным направлениям, отмечена необходимость наращивания парламентского взаимодействия.

Чыныбай Турсунбеков поздравил народ Турции и главу парламента с успешным проведением 16 апреля 2017 года референдума по внесению изменений в Конституцию Турции.

Кыргызстан с уважением относится к выбору братского турецкого народа, проголосовавшего за укрепление государственности, демократии и социально-экономического развития страны. Чыныбай Турсунбеков

Касаясь межпарламентского сотрудничества, торага ЖК выразил надежду, что состоявшийся визит кыргызстанской делегации придаст большой импульс дальнейшему углублению связей между законодательными органами Кыргызстана и Турции.

«Парламенты двух стран играют большую роль в развитии двусторонних отношений в целом. Поэтому есть необходимость активизировать контакты между нашими группами дружбы и добавить качество», — отметил он.

По словам Чыныбая Турсунбекова, ТюркПА вносит большой вклад в укрепление сотрудничества между братскими тюркоязычными странами. Он проинформировал собеседника о готовности Жогорку Кенеша провести очередное (7-е) пленарное заседание организации в конце июля текущего года.

«Народы наших республик в любые трудные минуты должны быть плечом к плечу, преодолевая трудности в духе солидарности и братства», — отметил Исмаил Кахраман.

Спикер Турции, согласившись с мнением Чыныбая Турсунбекова относительно укрепления парламентского сотрудничества в рамках парламентских групп дружбы, выразил мнение, что углублять дружественные связи надо и в многостороннем формате.

На встрече обсудили широкий круг вопросов. В частности, текущее состояние партнерства в экономической и культурно-гуманитарной сферах и пути его дальнейшего расширения.

Чыныбай Турсунбеков посетил Турецкую Республику по приглашению председателя Великого национального собрания Исмаила Кахрамана.