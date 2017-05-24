12:36
+29
USD 67.86
EUR 76.32
RUB 1.20
Общество

Юные кыргызские режиссеры участвуют в международном кинофестивале
Юные кыргызские режиссеры участвуют в международном кинофестивале в Корее. Об этом сообщила арт-директор МКФ стран СНГ, Грузии и Балтии «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов» Ника Жолдошева.
По ее словам, юные кыргызские режиссеры, победители Республиканского детско-юношеского кинофестиваля «Карек» — Батыркан Ильясов и Тимур Искаков приглашены на Международный кинолагерь в Корее, организованный в рамках 12-го Международного детско-юношеского кинофестиваля BIKY. Киношкола пройдет 12—18 июля в городе Пусане.
Как сообщается, в программе кинолагеря юные режиссеры со всего мира получат возможность снять свои короткометражки под руководством профессионалов. Премьерный показ их работ пройдет как официальная программа в самом кинофестивале.

BIKY стартовал в 2005 году с целью обучения детей и молодых режиссеров (младше 18 лет) осознанию истинной ценности медиакультуры среди потока медиаконтента и общения с миром через фильмы, говорится в сообщении.

Напомним, Батыркан Ильясов со своим анимационным фильмом «Соседи» выиграл главный приз в категории «Лучшая анимация» Республиканского детско-юношеского кинофестиваля «Карек», а Тимур Искаков стал обладателем главного приза этого же фестиваля за лучший фильм.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52532/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша на неделю: 22–26 мая
Афиша на выходные: 20–21 мая
Анимационный фильм школьника из Кыргызстана покажут на кинофестивале в Канаде
Афиша на неделю: 15–20 мая
Афиша на выходные: 13–14 мая
Афиша на неделю: 8–14 мая
В Кыргызстане состоится премьера фильма «Эл Укпасын»
Афиша на выходные: 6–7 мая
Кыргызский фильм «Олжо» покажут на кинофестивале в Шотландии
Кыргызский фильм «Кентавр» покажут в странах Бенилюкс
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Бизнес
3 года 4G в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; полет О!тличный! 3 года 4G в Кыргызстане — полет О!тличный!
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
Beeline подвел итоги акции &laquo;Помним!&raquo; Beeline подвел итоги акции «Помним!»
Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой