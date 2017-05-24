Юные кыргызские режиссеры участвуют в международном кинофестивале в Корее. Об этом сообщила арт-директор МКФ стран СНГ, Грузии и Балтии «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов» Ника Жолдошева.

По ее словам, юные кыргызские режиссеры, победители Республиканского детско-юношеского кинофестиваля «Карек» — Батыркан Ильясов и Тимур Искаков приглашены на Международный кинолагерь в Корее, организованный в рамках 12-го Международного детско-юношеского кинофестиваля BIKY. Киношкола пройдет 12—18 июля в городе Пусане.

Как сообщается, в программе кинолагеря юные режиссеры со всего мира получат возможность снять свои короткометражки под руководством профессионалов. Премьерный показ их работ пройдет как официальная программа в самом кинофестивале.

BIKY стартовал в 2005 году с целью обучения детей и молодых режиссеров (младше 18 лет) осознанию истинной ценности медиакультуры среди потока медиаконтента и общения с миром через фильмы, говорится в сообщении.

Напомним, Батыркан Ильясов со своим анимационным фильмом «Соседи» выиграл главный приз в категории «Лучшая анимация» Республиканского детско-юношеского кинофестиваля «Карек», а Тимур Искаков стал обладателем главного приза этого же фестиваля за лучший фильм.