В Госагентстве охраны окружающей среды рассказали, куда уходят средства от охоты

На встрече руководства Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства с гражданскими активистами чиновники рассказали, сколько от пользования животным миром поступает средств и как они распределяются.

По словам директора Департамента охраны и рационального использования природных ресурсов Алмаза Мусаева, ежегодно от охоты поступает в среднем 52 миллиона сомов. Деньги приходят на спецсчет Департамента охоты, потом сумма расщепляется Минфином.

От общей суммы 25 процентов (13,5 миллиона сомов) направляется в местные бюджеты, на территории которых расположены охотхозяйства. 35 процентов, или 18 миллионов сомов, остается в департаменте для учета животных и на хозяйственные работы, а остальная сумма направляется самим охотхозяйствам на мероприятия по охотустройству. Алмаз Мусаев

Он отметил, что в 2017 году принят Бюджетный кодекс, согласно которому все поступающие средства от охоты стопроцентно будут направлять в республиканский бюджет.

«Но местные власти просят 25 процентов оставить в регионе», — сказал чиновник.