12:35
+29
USD 67.86
EUR 76.32
RUB 1.20
Общество

В Госагентстве охраны окружающей среды рассказали, куда уходят средства от охоты

На встрече руководства Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства с гражданскими активистами чиновники рассказали, сколько от пользования животным миром поступает средств и как они распределяются.

По словам директора Департамента охраны и рационального использования природных ресурсов Алмаза Мусаева, ежегодно от охоты поступает в среднем 52 миллиона сомов. Деньги приходят на спецсчет Департамента охоты, потом сумма расщепляется Минфином.

От общей суммы 25 процентов (13,5 миллиона сомов) направляется в местные бюджеты, на территории которых расположены охотхозяйства. 35 процентов, или 18 миллионов сомов, остается в департаменте для учета животных и на хозяйственные работы, а остальная сумма направляется самим охотхозяйствам на мероприятия по охотустройству.

Алмаз Мусаев

Он отметил, что в 2017 году принят Бюджетный кодекс, согласно которому все поступающие средства от охоты стопроцентно будут направлять в республиканский бюджет.

«Но местные власти просят 25 процентов оставить в регионе», — сказал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52530/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Почти все браконьеры в Кыргызстане получают условное наказание
Неделя-24: что вы могли пропустить
Мораторий.kg: охота объединить усилия
Какой мораторий на охоту предлагают ввести ученые в Кыргызстане
Нацакадемия наук: Цивилизованная охота не угрожает численности диких животных
Мораторий на охоту предлагают ввести до 2025 года
Чиновники объяснили, почему не открывается весенний сезон охоты
Сотрудник госоргана охотится на козерогов
В Кыргызстане в 2016 году добыли 1 тысячу 805 волков и шакалов
Жанар Акаев: Следует ввести хотя бы временный запрет на охоту и посмотреть эффект от него
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Бизнес
3 года 4G в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; полет О!тличный! 3 года 4G в Кыргызстане — полет О!тличный!
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
Beeline подвел итоги акции &laquo;Помним!&raquo; Beeline подвел итоги акции «Помним!»
Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой