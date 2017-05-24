Убивший барса браконьер отделался штрафом

Браконьер, убивший в Иссык-Кульской области снежного барса, отделался лишь штрафом. Об этом сообщил на встрече гражданских активистов с руководством Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства директор Союза фотожурналистов Влад Ушаков.

По его словам, нарушителю закона даже вернули охотничий карабин.

Как пояснил директор Департамента охраны и рационального использования природных ресурсов Алмаз Мусаев, решение о том, что нарушитель закона должен заплатить только 500 тысяч сомов штрафа, вынес Ак-Суйский районный суд.

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«Было ходатайство акимиата, что он многодетный отец и так далее, но мы, не согласившись с решением районного суда, передали дело в областной суд и данный вопрос постоянно отслеживаем», — сказал Алмаз Мусаев.

Как отметил замдиректора Госагентства охраны окружающей среды Нурлан Жумаев, многие материалы, связанные с нарушением природоохранного законодательства, на долгие сроки остаются в органах прокуратуры, в милиции или судах.