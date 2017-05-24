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Общество

Почти все браконьеры в Кыргызстане получают условное наказание

В 2016 году в Кыргызстане осудили за браконьерство 12 человек, но все они получили условное наказание. Об этом сказал на встрече гражданских активистов с руководством Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства директор Департамента охраны и использования природных ресурсов Алмаз Мусаев.

По его словам, в настоящее время на балансе ведомства имеются два дома — в Аксыйском и Ат-Башинском районах. «Эти дома и участки изъяты решением суда у граждан, осужденных за браконьерство», — сказал Алмаз Мусаев.

Однако, по словам чиновника, в части поимки и наказания браконьеров есть пробелы в законодательстве, чем и пользуются нарушители.

В последнее время задержанные браконьеры говорят, что не убивали, а просто нашли по дороге тело животного.

Алмаз Мусаев

По его словам, они направили в Минюст проект положения, которым предлагают в разы увеличить штрафы, а также ужесточить наказание за хранение, перевозку и переработку диких животных любых видов.

У природоохранного ведомства есть проблемы и в работе с правоохранительными органами.

«Нужно открыто говорить, что когда наши задерживают браконьера, им на месте предлагают взятки. И, несмотря на это, они сдают нарушителей в органы. А вот там в первую очередь вызывают на допрос наших сотрудников, и начинается… Спрашивают: ты видел как он стрелял? И тому подобное», — сказал Алмаз Мусаев.

Он рассказал, что они также постоянно отслеживают социальные сети для выявления нарушителей природоохранного законодательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52526/
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