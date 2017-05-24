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Общество

В Оше член ОПГ получил три года условно

В Оше член ОПГ, обвиняемый в покушении на убийство, получил три года условно. Решение принял городской суд южной столицы, сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, Нурлан Раимбеков имеет несколько судимостей, в том числе за грабеж и изнасилование. Однако суд вынес неожиданно мягкий приговор, объяснив это тем, что в деле есть заявление о примирении сторон.

Однако представители защиты утверждают, что обвиняемый получил столь неоправданно маленький срок, к тому же условный, так как якобы является родствеником мэра Оша Айтмамата Кадырбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52524/
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