В Оше член ОПГ получил три года условно

В Оше член ОПГ, обвиняемый в покушении на убийство, получил три года условно. Решение принял городской суд южной столицы, сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, Нурлан Раимбеков имеет несколько судимостей, в том числе за грабеж и изнасилование. Однако суд вынес неожиданно мягкий приговор, объяснив это тем, что в деле есть заявление о примирении сторон.

Однако представители защиты утверждают, что обвиняемый получил столь неоправданно маленький срок, к тому же условный, так как якобы является родствеником мэра Оша Айтмамата Кадырбаева.