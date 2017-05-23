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Общество

24 мая: где в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях отключат свет

В некоторых районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

  • 6.00–20.00 — ж/м «Эне-Сай» (улица Орхон);
  • 9.00–19.00 — улицы Панфилова, Баялинова, Тельмана, Орозбекова, Логвиненко, Серова, переулок Донской;
  • 14.00–18.00 — улицы Сеченова, Перекопская, Боталиева, Тыныстанова;
  • 9.00–15.00 — улицы Элебесова, Фирсова, Карагачевая, Куликовская, Буденного, проспект Жибек Жолу, переулки Аральский, Сулюктинский, Чувашский;
  • 12.00–18.00 — улицы Матросова, Широкая;
  • 9.00–18.00 — ж/м «Кара-Жигач» (улицы Горького, Виноградная), улицы Садыгалиева, № 109, Тулебердиева, Можайского, Кызыл-Кийская, Боталиева, Тюменская, Исанова, профессора Зимы, Тоголока молдо, Осипенко, переулки Пензенский, Кольский, Осипенко;
  • 13.00–17.00 — улицы Токтогула, Бейшеналиевой, Московская, Ала-Арчинская, Калинина, ж/м «Ак-Орго» (улица Бозсалкын);
  • 9.00–17.00 — ж/м «Киргизия-1» (улица Мусульманкулова), улицы Джамбула, Исанова;
  • 9.00–12.00 — ж/м «Ак-Орго» (улица Кербез).

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — села Кок-Жар (ж/м «Терт-Кель», улицы Мадиева, Кумушалиева, Кыдыкеевой, Куюкова, Кийизбаевой), Кун-Туу (улицы Заводская, Спортивная, Иманалиева), Военно-Антоновка (улицы Полярная, Северная, Степная), совхоз Фрунзе (улица Восточная), Заря (улицы Новая, Фрунзе), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Молодежная), Сокулук (улица Калинина);
  • 9.00–18.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, район ПМК-3, северная часть от объездной дороги), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Дачное (район ГЭС-5), Садовое, ж/м «Биримдик-Кут»;
  • 8.00–12.00 — город Кара-Балта (улицы Тоголока молдо, Тельмана, Пограничная, Карла Маркса);
  • 13.00–17.00 — город Кара-Балта (улицы Мира, № 5–13, Ленина, № 15, 17, 19, 21, Коммунистическая, № 16);
  • 8.30–17.00 — села Новониколаевка (улица Автомобилистов), Алексеевка (улицы Мира, Нуржанова);
  • 8.00–17.00 — села Вознесеновка, Эфиронос, Кум-Арык, Букара, Тельмана, Эркин-Сай.

В Таласской области:

  • 8.00–18.00 — село Кен-Арал;
  • 9.00–18.00 — села Покровка, Жайылган.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52517/
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