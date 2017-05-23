24 мая: где в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях отключат свет

9.00–17.00 — ж/м «Киргизия-1» (улица Мусульманкулова), улицы Джамбула, Исанова;
9.00–12.00 — ж/м «Ак-Орго» (улица Кербез).
В Чуйской области:
9.00–17.00 — села Кок-Жар (ж/м «Терт-Кель», улицы Мадиева, Кумушалиева, Кыдыкеевой, Куюкова, Кийизбаевой), Кун-Туу (улицы Заводская, Спортивная, Иманалиева), Военно-Антоновка (улицы Полярная, Северная, Степная), совхоз Фрунзе (улица Восточная), Заря (улицы Новая, Фрунзе), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Молодежная), Сокулук (улица Калинина);
9.00–18.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, район ПМК-3, северная часть от объездной дороги), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Дачное (район ГЭС-5), Садовое, ж/м «Биримдик-Кут»;
8.00–12.00 — город Кара-Балта (улицы Тоголока молдо, Тельмана, Пограничная, Карла Маркса);
13.00–17.00 — город Кара-Балта (улицы Мира, № 5–13, Ленина, № 15, 17, 19, 21, Коммунистическая, № 16);
8.30–17.00 — села Новониколаевка (улица Автомобилистов), Алексеевка (улицы Мира, Нуржанова);
8.00–17.00 — села Вознесеновка, Эфиронос, Кум-Арык, Букара, Тельмана, Эркин-Сай.