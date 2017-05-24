С тремя дипломами и безработный. В Минтруда рассказали о вакансиях

В настоящее время в Бишкеке насчитывается около четырех тысяч вакансий. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник Бишкекского управления по содействию занятости Министерства труда и социального развития Бактыбек Усупбеков.
По его словам, около 30 процентов из них — для работников интеллектуального труда (учителей, врачей, менеджеров). «Остальные 70 процентов — рабочие вакансии. Нужны швеи, продавцы, официанты, бармены, работники СТО, повара. Буквально 3–4 года назад были востребованы строители, но сейчас на них спрос упал», — сказал Бактыбек Усупбеков.
Некоторые вакансии быстро разбирают, если предлагается высокая зарплата, а некоторые месяцами висят. Чтобы закрыть их, проводим ежемесячно ярмарки, с вузами работаем, организуем дни открытых дверей на предприятиях.Бактыбек Усупбеков
«При Бишкекском центре занятости есть центр тестирования, где можно пройти несколько видов профориентационных тестов среди школьников. Ежегодно около 4,5 тысячи учащихся 9-х классов проходят 10-минутное тестирование. Школьники сразу получают в распечатанном виде материал об их способностях. Многие родители хотят сделать своего ребенка юристом или экономистом. Сейчас у нас много таких безработных. Потом они проходят переквалификацию», — добавил Бактыбек Усупбеков.
«Не все должны быть с высшим образованием. Работая на СТО или швеей, люди зарабатывают хорошие деньги. Ребенок должен знать о предложениях профлицеев, чтобы не ходил потом безработным. Многие с тремя дипломами ходят без работы. Какой от этого толк», — резюмировал он.