С тремя дипломами и безработный. В Минтруда рассказали о вакансиях

В настоящее время в Бишкеке насчитывается около четырех тысяч вакансий. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник Бишкекского управления по содействию занятости Министерства труда и социального развития Бактыбек Усупбеков.

По его словам, около 30 процентов из них — для работников интеллектуального труда (учителей, врачей, менеджеров). «Остальные 70 процентов — рабочие вакансии. Нужны швеи, продавцы, официанты, бармены, работники СТО, повара. Буквально 3–4 года назад были востребованы строители, но сейчас на них спрос упал», — сказал Бактыбек Усупбеков.

Некоторые вакансии быстро разбирают, если предлагается высокая зарплата, а некоторые месяцами висят. Чтобы закрыть их, проводим ежемесячно ярмарки, с вузами работаем, организуем дни открытых дверей на предприятиях. Бактыбек Усупбеков

«При Бишкекском центре занятости есть центр тестирования, где можно пройти несколько видов профориентационных тестов среди школьников. Ежегодно около 4,5 тысячи учащихся 9-х классов проходят 10-минутное тестирование. Школьники сразу получают в распечатанном виде материал об их способностях. Многие родители хотят сделать своего ребенка юристом или экономистом. Сейчас у нас много таких безработных. Потом они проходят переквалификацию», — добавил Бактыбек Усупбеков.

«Не все должны быть с высшим образованием. Работая на СТО или швеей, люди зарабатывают хорошие деньги. Ребенок должен знать о предложениях профлицеев, чтобы не ходил потом безработным. Многие с тремя дипломами ходят без работы. Какой от этого толк», — резюмировал он.