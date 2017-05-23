Мэрия просит сообщать о нарушении ПДД водителями общественного транспорта

Мэрия Бишкека просит горожан сообщать о фактах нарушения ПДД со стороны водителей общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На автобусах и троллейбусах появились наклейки с номерами телефонов диспетчерских служб, куда можно сообщать о фактах нарушения ПДД со стороны водителей.



«Данное мероприятие организовано мэрией Бишкека совместно с Сообществом вежливых водителей в целях контроля за нарушениями ПДД водителями общественного транспорта. Дизайн подготовлен Сообществом вежливых водителей так, чтобы номера телефонов были читабельными, наклейки обращали на себя внимание и одновременно с этим были достаточно эргономичными, но при этом не отвлекали участников дорожного движения», — отметили в пресс-службе.