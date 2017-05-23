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Общество

Мэрия просит сообщать о нарушении ПДД водителями общественного транспорта
Мэрия Бишкека просит горожан сообщать о фактах нарушения ПДД со стороны водителей общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На автобусах и троллейбусах появились наклейки с номерами телефонов диспетчерских служб, куда можно сообщать о фактах нарушения ПДД со стороны водителей.


«Данное мероприятие организовано мэрией Бишкека совместно с Сообществом вежливых водителей в целях контроля за нарушениями ПДД водителями общественного транспорта. Дизайн подготовлен Сообществом вежливых водителей так, чтобы номера телефонов были читабельными, наклейки обращали на себя внимание и одновременно с этим были достаточно эргономичными, но при этом не отвлекали участников дорожного движения», — отметили в пресс-службе.


В настоящее время муниципалитет ведет переговоры с частными фирмами-перевозчиками о том, чтобы такого рода наклейки появились и на маршрутках.

Мэрия города Бишкека просит сообщать о нарушениях ПДД, совершенных водителями общественного транспорта, а также задавать все интересующие вопросы по номерам:

 — 0554 20-11-25, 0 312 53-48-24 — диспетчерская служба МП «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие»;

 — 0 312 65-75-40, 65-75-42 — Бишкекское троллейбусное управление.

Также вы можете звонить в Call-центр столичного муниципалитета на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно и присылать фотографии с проблемами на номер 0554-182-185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52508/
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