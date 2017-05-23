«Когда нужно поговорить об экологических проблемах, говорят о Кумторе, но самая большая экологическая катастрофа на дороге Бишкек — Ош», — сказал на встрече гражданских активистов с руководством Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства председатель Союза фотожурналистов Влад Ушаков.
По его словам, ежегодно на трассу выливается не менее 100 тонн горюче-смазочных материалов, нет серьезных исследований вреда от пролива ГСМ в почву и реки. «А все эти пролитые вредные вещества попадают в реки, на альпийские луга», — сказал фотожурналист.
Как он отметил, сегодня нефтяные компании в Кыргызстане не заинтересованы в обеспечении безопасности перевозок.
Также он намерен с помощью экспертов исследовать грунт в Суусамырской долине и в районе города Таш-Кумыра.