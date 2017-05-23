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Общество

Еще в одном жилмассиве Бишкека появился газ

В жилмассиве «Кайынды» появился газ. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, порядка 1,1 тысячи жителей жилого массива получили доступ к экологическому топливу.

Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов общей протяженностью 6 километров составила 16,8 миллиона сомов, уточнили в пресс-службе.

По итогам 2016 года компания газифицировала 10 жилмассивов столицы. В 2017-м планируется провести голубое топливо еще в 15. До 2030 года планируется увеличить уровень газификации Кыргызстана до 62 процентов и обеспечить газоснабжением более 400 населенных пунктов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52498/
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