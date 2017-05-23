Рынок «Дыйкан» в Бишкеке закроют уже завтра

В Бишкеке с 24 мая будет закрыт рынок «Дыйкан». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

«В соответствии с распоряжением столичной мэрии от 11 апреля «Об устранении нарушений на муниципальном торгово-рыночном комплексе Дыйкан-Пишпек» деятельность рынка была приостановлена», — отметили в мэрии.

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Отмечено, что всех торговцев и администрацию рынка письменно уведомили о принятом решении. «Близкое расположение рынка к нефтебазе создает угрозу безопасности людей и высокий риск возникновения чрезвычайной ситуации — пожара. Если возникнет пожар, то рынок не имеет запасных выходов и любая чрезвычайная ситуация может привести к трагедии», — добавили в мэрии Бишкека.

Уточняется, что госпредприятие «НК Кыргыз Темир Жолу» 22 мая расторгло договор аренды государственных сооружений и зданий с ОсОО «Лагуна групп».



В пресс-службе напомнили, что сельскохозяйственную продукцию можно будет приобретать на рынках «Дордой-Дыйкан» и «Сары-Озон Дыйкан».

Отметим, месяц назад аким Ленинского района Нурдин Тынаев заявлял, что рынок закрывать не будут.