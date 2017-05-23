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Общество

Муфтият Кыргызстана установил сумму пожертвований фитр-садака

Сегодня муфтият Кыргызстана установил сумму пожертвований фитр-садака. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Фитр-садака — это вид милостыни, который мусульмане должны жертвовать неимущим во время разговения. После окончания месяца Рамазан собранные средства пойдут на благотворительность», — поясняют в пресс-службе муфтията.

В 2017 году минимальная сумма пожертвований от одного человека равняется цене 1,6 килограмма зерна, то есть 30 сомам.

Можно отдать пожертвование, равное цене 1,6 килограмма муки, — 35 сомов, 1,6 килограмма изюма — 368 сомов, 3,2 килограмма фиников — 380 сомов.

Каждый человек должен выбрать пожертвования по своим возможностям. Однако муфтият призывает выбирать самый дорогой фитр-садака, чтобы как можно больше человек получили помощь.

Священный месяц Рамазан предположительно начнется 27 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52488/
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