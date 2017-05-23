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Общество

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев

Сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутаты обсуждают законопроект о поддержке возобновляемых источников энергии.

Одним из пунктов значится возможность освобождения от уплаты налога на прибыль новых объектов на пять лет. Депутаты поинтересовались у инициаторов, насколько это правильно. Депутат Экмат Байбакпаев отметил, что потерь бюджета не будет, потому что сейчас этих доходов просто нет. А вот введение новых станций позволит в будущем ежегодно получать налогов до 1 миллиона сомов.

Мы сегодня малька хотим съесть. Давайте загоним его в пруд, дадим ему стать рыбой и потом съедим, чтобы можно было хоть покушать нормально.

Экмат Байбакпаев

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52473/
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