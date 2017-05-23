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Общество

Сельхозпроизводители в Сокулукском районе жалуются на пустой Ат-Башинский канал

Сельхозпроизводители в Сокулукском районе Чуйской области жалуются на отсутствие поливной воды в Ат-Башинском канале.

«Установилась жаркая погода, а поливать нечем, канал пустой. Весной такого никогда не было», — сообщили читатели ИА «24.kg».

«ОсОО «Газпром Кыргызстан» проводил газопровод, через речку проводили трубу, но из-за паводков произошел прорыв. Совместно с одной немецкой компанией все устранили, полностью зацементировали. Завтра утром вода пойдет, проблем не будет», — сообщил ИА «24.kg» полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52472/
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