Все умные счетчики в Кыргызстане работают по единым стандартам. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу сообщил заместитель главы Национального энергохолдинга Нурбек Абасканов.

«Приняты единые стандарты. Какой бы ни был производитель счетчика, он должен соответствовать нашим требованиям. С ноября 2016 года мы начали подключать их к одному серверу. Они работают в единой системе», — сказал Нурбек Абасканов.

Он добавил, что ввозимые приборы учета адаптируют под Кыргызстан. Идет работа над тем, чтобы изготавливать счетчики в стране. Для этого планируется взять деньги в Российско-Кыргызском фонде развития.

Депутаты Жогорку Кенеша неоднократно поднимают вопрос работы умных счетчиков. Их не устраивает, что приборы учета разношерстные.