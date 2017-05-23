16:03
+27
USD 67.92
EUR 75.84
RUB 1.20
Общество

Все умные счетчики в Кыргызстане работают по единым стандартам

Все умные счетчики в Кыргызстане работают по единым стандартам. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу сообщил заместитель главы Национального энергохолдинга Нурбек Абасканов.

«Приняты единые стандарты. Какой бы ни был производитель счетчика, он должен соответствовать нашим требованиям. С ноября 2016 года мы начали подключать их к одному серверу. Они работают в единой системе», — сказал Нурбек Абасканов.

Он добавил, что ввозимые приборы учета адаптируют под Кыргызстан. Идет работа над тем, чтобы изготавливать счетчики в стране. Для этого планируется взять деньги в Российско-Кыргызском фонде развития.

Депутаты Жогорку Кенеша неоднократно поднимают вопрос работы умных счетчиков. Их не устраивает, что приборы учета разношерстные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52470/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
Что надо знать об «умном» счетчике, чтобы не остаться без света
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
Beeline подвел итоги акции &laquo;Помним!&raquo; Beeline подвел итоги акции «Помним!»
Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой
Абонентам О! приложение Optima24 доступно даже при нулевом балансе Абонентам О! приложение Optima24 доступно даже при нулевом балансе