Депутат, заявившая о росте СПИДа в школах, оговорилась

Депутат фракции «Республика — Ата Журт» Рада Туменбаева, заявившая о росте СПИДа в школах, оговорилась.

Напомним, на прошедшем круглом столе «Проблемы доступа к методам планирования семьи в КР» парламентарий заявила о том, что молодежь рано начинает половую жизнь, что противоречит менталитету страны и является следствием влияния социальных сетей, Запада. Депутат также заявила, что в школах необходимо возобновить бесплатную раздачу презервативов.

Была практика, когда раздавали презервативы в школах, тогда наблюдалось уменьшение количества заболеваний СПИДом. Рада Туменбаева

Парламентарий не смогла предоставитьофициальную статистику роста заболевания в школах, но аргументировала свои слова рассказом знакомой, которая в 2006 году работала в Центре по борьбе со СПИДом в Оше.

«Она рассказала, что число заболевших возросло как среди подростков, так и среди всего населения», — сообщила парламентарий, отвечая на вопросы корреспондента.

— Именно СПИДом?

— Инфекционными заболеваниями… Вообще болезнями, передающимися половым путем…

— Вы говорили именно о СПИДе и о том, что возросло количество заболевших им школьников. Может быть, вы располагаете данными Министерства здравоохранения?

Рада Туменбаева предположила, что, скорее всего, закралась ошибка или же она сама оговорилась, выступая на мероприятии.

Напомним, по информации РЦ «СПИД» на 1 января 2017 года, в республике официально зарегистрировано 7 тысяч 117 случаев ВИЧ-инфекции.