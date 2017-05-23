Школьники из Кыргызстана завоевали «бронзу» Азиатской олимпиады по математике

Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые медали Азиатской олимпиады по математике. Об этом сообщила пресс-служба МОиН КР.

По ее данным, ученик 11-го класса Азисбек уулу Саадинур и десятиклассник Дослан Жекшеев удостоились бронзовых медалей. Саадинуру не хватило лишь балла до «серебра».

Азиатская олимпиада по математике проводится ежегодно с 1989 года и насчитывает 41 страну-участницу.

Теперь призеры готовятся к международной олимпиаде по математике, которая пройдет в Бразилии. От Кыргызстана выступили семь человек.