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Общество

Школьники из Кыргызстана завоевали «бронзу» Азиатской олимпиады по математике

Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые медали Азиатской олимпиады по математике. Об этом сообщила пресс-служба МОиН КР.

По ее данным, ученик 11-го класса Азисбек уулу Саадинур и десятиклассник Дослан Жекшеев удостоились бронзовых медалей. Саадинуру не хватило лишь балла до «серебра».

Азиатская олимпиада по математике проводится ежегодно с 1989 года и насчитывает 41 страну-участницу.

Теперь призеры готовятся к международной олимпиаде по математике, которая пройдет в Бразилии. От Кыргызстана выступили семь человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52446/
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