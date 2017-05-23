В Кыргызстане ежегодно насчитывают 700–800 тысяч нарушений ПДД

Ежегодно в Кыргызстане выявляется 700–800 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник главного управления патрульной милиции Эркин Баев.

Он добавил, что в результате этого в бюджет республики поступает около 400 миллионов сомов.

Эркин Баев отметил, что за четыре месяца 2017 года раскрыто 2 тысячи 484 преступления в общественных местах, за нарушение общественного порядка доставлено в ОВД 12 тысяч 499 лиц, составлено 232 тысячи 676 административных протоколов по линии безопасности дорожного движения, на штрафстоянку водворено 10 тысяч 684 автомашины, за нарушение ПДД взыскано штрафов на сумму 118 миллионов 521 тысяча сомов.

По его словам, несмотря на рост общей аварийности (11,7 процента), количество ДТП со смертельным исходом сократилось на 25 процентов — с 207 до 155.

«На 13,6 процента удалось снизить детский травматизм, число погибших снизилось на 69,4 процента и на 11,3 процента — получивших ранение», — добавил Эркин Баев.