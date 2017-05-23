Английский станет каждодневным предметом у пятиклассников

Коллегия Министерства образования и науки КР одобрила изменения в базисный учебный план об увеличении часов на изучение английского языка в пятых классах.
По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время английский язык изучается в школах по два часа в неделю, начиная с третьего класса.
«В новом учебном году предлагается добавить еще три часа в пятых классах. Интенсивное изучение английского языка даст положительные результаты уже через три-четыре года. Изучение информатики также предлагается начать с пятого класса. До этого школьники начинали постигать основы IT на год позже», — говорится в сообщении.
Проект постановления об увеличении часов на изучение английского и информатики только вносится на рассмотрение правительства КР.
Кыргызской академии образования поручено внести соответствующие изменения в государственные образовательные стандарты и разработать новую учебную программу. Также до начала учебного года проведут курсы повышения квалификации для учителей английского языка и информатики, издадут учебники.