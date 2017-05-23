Английский станет каждодневным предметом у пятиклассников

Коллегия Министерства образования и науки КР одобрила изменения в базисный учебный план об увеличении часов на изучение английского языка в пятых классах.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время английский язык изучается в школах по два часа в неделю, начиная с третьего класса.

«В новом учебном году предлагается добавить еще три часа в пятых классах. Интенсивное изучение английского языка даст положительные результаты уже через три-четыре года. Изучение информатики также предлагается начать с пятого класса. До этого школьники начинали постигать основы IT на год позже», — говорится в сообщении.

Проект постановления об увеличении часов на изучение английского и информатики только вносится на рассмотрение правительства КР.

«Научно доказано, что дети, владеющие не только родным языком, получают более высокие баллы при аттестации, у них лучше развиты память и логическое мышление. Кстати, изучение второго языка помогает лучше понимать родной, делает речь более правильной. И чем раньше дети изучают английский, тем больше перед ними открывается возможностей в будущем — как при поступлении в вуз, так и при трудоустройстве», — считает член коллегии, ректор Финансовой академии Светлана Симбард.

Кыргызской академии образования поручено внести соответствующие изменения в государственные образовательные стандарты и разработать новую учебную программу. Также до начала учебного года проведут курсы повышения квалификации для учителей английского языка и информатики, издадут учебники.