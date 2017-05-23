Депутат сделал замечание чиновнику за незнание госязыка

Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев сделал замечание заместителю директора Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Михаилу Халитову на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

По словам депутата, должность заместителя директора ГАМСУМО связана с поездками по регионам, взаимодействием с местным населением.

«Вы здесь не можете понять вопрос, и я был вынужден задать его на официальном, а как вы ответите на вопрос, прозвучавший на государственном языке, во время встречи в айыл окмоту?» — спросил депутат.

«Мы находим общий язык», — ответил заместитель директора ГАМСУМО Михаил Халитов.