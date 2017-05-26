«Мои 24». Один день из жизни ландшафтного дизайнера Александра Конника

Александр Конник с красным дипломом окончил медучилище по специальности зуботехник, отработал пять лет и… однажды буквально заболел ландшафтным дизайном.

История болезни

О том, как он овладел новой профессией и как теперь проходит его день, мы с Александром решили поговорить на его рабочем месте, в известном питомнике на одной из окраин Бишкека — в селе Лебединовке. Весна, солнечно, лучшего места для беседы и не сыскать.

Фото ИА «24.kg». Газон у питомника в селе Лебединовка, май 2017 года

«Возиться с цветами и рассадой я любил с детства, но однажды оказался в Алматы у родственников, которые попросили помочь им благоустроить участок. Вероятно, они знали, что к этому времени в родительском доме я уже устроил альпийскую горку и водоем. Согласился, работал три дня. И потом в течение двух лет ездил к ним и что-то подсаживал по сезону — весной и осенью. После этого принял решение сменить профессию. Меня угнетала сидячая работа в помещении», — рассказал Александр, который демократично разрешил называть его Сашей. Да это и понятно, человек он молодой, 35-летний, хоть и в серьезной должности — коммерческий директор.

В это время сотрудники сообщили ему, что накануне продали три мешка коры.

— А как она у вас учитывается? — строго сказал он. — Надо сразу заносить в базу. Нет, я не буду звонить шефу по такому вопросу. Решайте сами.

«Как-то мне попался журнал «Обустройство и ремонт», где было опубликовано объявление об оказании услуг по уходу за участком — полив, посадка растений, — продолжил он. — Я позвонил и предложил хозяину объявления свои услуги. И меня взяли, но сначала проверили на объекте, предложив сделать схему расстановки растений. А я к тому времени уже и литературу об этом почитывал, кое-что знал, хотя ассортимент растений в моей базе тогда был довольно скромным.

Постепенно начал сеять газоны, создавать альпийские горки, высаживать цветы и растения. Эта была работа по заказам, пошли первые встречи с клиентами, согласования. И та первая работа привела меня в этот питомник, оказалось, что я еще и живу неподалеку — в Новопокровке. Познакомился с хозяином, который дал мне немецкие каталоги. По ним-то я и стал изучать свойства и особенности растений. О боже, как давно это было, — в 2007 году!»

Энергия роста

Согласитесь, сказать, что 2007 год был очень давно, может только очень молодой человек. Возможно, сохранять это свойство Александру Коннику удается легко потому, что рядом всегда зеленая поросль, энергия роста.

Здесь самое время посмотреть фотографии, которые дают примерное представление о том многообразии экспонатов, которые предлагают в питомнике. Ходить между рядами всевозможных кустарников, молодых саженцев и наслаждаться запахом их листвы и цветов — сплошное удовольствие. Кажется, что и сам тянешься вверх, к солнцу.

— Вы знаете, все наши сотрудники очень трепетно относятся к растениям. Не дай бог, уронил горшок и поранил растение — для каждого из нас настоящая трагедия.

— Как вы росли профессионально?

— Начал с лопаты, выезжал на посадки, работал в питомнике, занимался перешколкой, потом перешел на дизайн, стал торговать растениями, консультировать клиентов. Через четыре года шеф назначил меня коммерческим директором. Много информации дали наши немецкие партнеры. Их питомнику 160 лет. Его владелец по фамилии Белье живет в Бремене. Растения, которые приходят от них, очень хорошо адаптируются в нашем климате.

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— Получается, что вы внедряете в нашем регионе европейские стандарты качества и работы?

— Стараемся. В Евросоюзе есть кадастр тех питомников, которые занимаются озеленением. Господин Белье оценил нас как надежных партнеров в Центральной Азии, и мы стали получать предложения из разных стран. И вот уже третий год сотрудничаем с итальянцами из города Пистоя.

— Сколько в питомнике видов растений?

— Примерно 350.

— А из числа экзотических?

— Цитрусовые, кипарис из Италии, унаби (китайский финик), магнолии. У нас они сейчас шести сортов.

— У растений и горшки особенные — двойные. Для чего?

— Да, мы завозим их из Германии. Это технология pot-in-pot помогает защитить корневую систему от высоких температур. В большом горшке содержится прослойка из опилок, пенопласта или вермикулита, которые служат изоляцией.

У нас и инструмент из Германии, и даже грунт для растений возим. Для продажи привозим небольшие мешки цветочного грунта, из России возят многие, но мы предпочитаем только немецкий, он намного лучше. И еще: одна из наших стратегий — профессиональные удобрения для газона и растений. В городе они у нас единственные профессиональные.

В этот момент Александру позвонили на сотовый.

— Здравствуйте. Слушаю. Понял. Буду в вашем районе дня через три, чтобы посмотреть участок. Договорились.

— А зачем вам самому смотреть участок, ведь можно просто послать рабочих?

— Нужно оценить состояние газона, его геометрическую форму, решить, нужна ли в каких-то местах ручная стрижка, какой формы и размера посадить туи, ну и потом определиться с ценой. У нас много клиентов из VIP-городков «Браво», «Ала-Арча», «Орто-Сай».

— Часто звонят после оформления участка?

— Очень. И это радует. Подсказываем, чем обработать, какие внести удобрения. Приятно, что люди думают о наших растениях.

— Сколько стоит консультация?

— Своим клиентам мы оказываем ее бесплатно. Если участок далеко — они платят лишь за транспортные расходы.

— А вот сегодня вас не рвут на части.

— Так праздники же, зато вчера приехал домой в 21.30.

Был на трех объектах: одна посадка и две консультации. Я как-то подсчитал, что на выездные консультации у меня уходит 5–6 часов.

Первое свидание, душ и любовь

— А если нет выезда к клиентам, чем занимаетесь?

— Например, приемкой растений. Их доставляют к нам из Германии и Италии через Белоруссию, Россию, Казахстан. В пути они находятся 10–12 дней при температуре плюс 5 в рефрижераторе в полной темноте. Чтобы по прибытии им легче было адаптироваться, мы натянули над питомником сетку, она создает щадящий режим, убирает 50 процентов ультрафиолета. Ну и машина приходит на разгрузку ближе к вечеру, после 17.00.

Фото ИА «24.kg». Новые саженцы. Питомник в Лебединовке

— Разобрав все растения по сортам, мы начинаем их мыть из шланга, а потом проводим верхний полив из форсунок. Это настоящий душ, здесь стоит просто туман. И длится этот процесс до 24.00 или даже до часу ночи.

— А вам зачем при этом присутствовать?

— Так интересно же, черт возьми, как поведут себя растения. Мы каждую машину ждем, как дети. Иногда поступают настолько необычные экземпляры!

— А любимое растение у вас есть?

— Не могу разделить растения на любимые и нелюбимые, но все-таки предпочитаю лиственные. В них такая природная сила: за сезон им нужно выбросить лист, отцвести, дать семена… И даже сбросив листву, они остаются интересными. Четыре года назад у нас появился новый сорт кустарника — кизил пестролистный. От него и зимой глаз не оторвать.

Рекомендации шефа

Мы беседовали с Александром, гуляя по питомнику, и неожиданно к нам подошел хозяин фирмы — Андрей Григорьевич Торба. Судя по его внешнему виду, — правильный хозяин. В джинсах, рабочей клетчатой рубашке, он пришел сюда не на парад, а дело делать. А когда работает самый главный, то и остальные сотрудники не сидят — есть такой закон. С ходу начали говорить о проблемах. Одна из самых острых — пересечение нашими водителями белорусской границы.

— Растения относятся к скоропортящемуся товару. В рефрижераторе они упакованы плотно, под самую крышу, а наши коллеги по ЕАЭС начинают фуры разгружать: ищут контрабанду. В результате стволы растений и ветки ломаются, кроны мнутся, а претензии предъявлять некому. Мало того, еще и делают это за наш счет. Стоит такая «услуга» 320 евро. И задержка идет на целые сутки.

Один наш водитель отказался разгружать машину и поехал другой дорогой, так его внесли в черный список, обещали больше не пускать. Жмут и жмут.

— Как вы думаете, почему? Хотят «отжать» бизнес?

— У них много своих транспортных компаний, хотят сами перевозить.

На вопрос, почему именно Александру он доверил должность коммерческого директора, шеф ответил так: «Сотрудников можно разделить на несколько категорий: исполнители, талантливые исполнители и те, кто принимает самостоятельное решение. Саша относится к третьему типу. Он готовый руководитель предприятия. Когда я уезжаю в командировку, то не переживаю, знаю, что все позиции у меня закрыты. Он очень целеустремленный, богом не обделенный талантом, если за что-то берется — доводит до конца. Ну и конечно, великолепно выполняет ландшафтный дизайн. Это ведь как картину нарисовать, надо так сформировать композицию, чтобы все было в гармонии».

Фото ИА «24.kg». Кошкин домик, питомник А.Торбы в Лебединовке

— А это что за строение?

— Кошкин дом с электрическим подогревом.

— И зачем такая нежность?

— А у меня есть принцип: пусть хоть кому-то в жизни повезет. Может, потому и мышей на участке нет, — весело сообщил хозяин питомника.

Березовая роща в тарелке

В полдень Александр Конник обедает в кафе, а на закате дня возвращается домой. В день нашей встречи мы поехали к нему засветло, уж больно хотелось посмотреть, что же вырастил он на своем участке.

И только свернули на его родной переулок — увидели руку мастера. Порядок начинался уже здесь. Обрамленные живой изгородью в ряд стояли березки разных сортов — русские белоствольные и немецкие бумажные. С другой стороны улицы высажен рядок экзотического для наших мест тамарикса — туркестанского саксаула.

А рядом с домом — милые сердцу белая сирень и ивушка.

— Все растения вырастил из обломков, из веточки или даже из семечка, — уточнил Александр.

— Даже дерево из семечка? — не поверила я.

— Именно так, — сказал он и вынес из дома пластмассовую тарелку, в которой проклюнулась целая роща миниатюрных березок.

Это было что-то невероятное. Такое я видела впервые.

Двор поразил своей чистотой и лаконичностью композиции растений. Все на своем месте, все цветет, дышит, благоухает и тянется к солнцу. И с каждым растением надо поговорить, пообщаться, проверить его самочувствие. Время от времени приходится стричь траву на газоне. «А вот посидеть на ней удается не часто», — признался Александр.

— Тогда садитесь. Это будет действительно редкий кадр, — сказала я.

Фото ИА «24.kg». А.Конник на своем садовом участке

Ну и пару слов для девушек: парень-то неженатый.