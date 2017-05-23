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Общество

Несколько сел в южных областях Кыргызстана получат статус айылов

На заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша депутаты в третьем чтении поддержали законопроект о придании статуса айылов нескольким населенным пунктам в Джалал-Абадской, Баткенской и Ошской областях.

Однако депутат Исхак Масалиев предложил вместо изменения статуса присоединить их к ближайшим селам.

«Некоторые населенные пункты находятся в 500 метрах от других сел. Какой смысл создавать новое село, если его можно присоединить к уже существующему? Потому что есть вопросы, связанные с трансформацией земель, инфраструктурой, и могут в этих новых населенных пунктах строить новые дома», — сказал Исхак Масалиев.

Как пояснил заместитель директора Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Михаил Халитов, жители населенных пунктов на сходе сами приняли решение стать отдельным селом.

Депутат Иса Омуркулов отметил, что прежде чем принимать решение о придании статуса села, необходимо решить вопрос с разработкой генпланов сел, предусмотреть решение вопросов инфраструктуры.

Стихийные бедствия на юге показали, что для страхования жилья у людей нет даже документов на дом, не говоря уже о трансформации земель.

Иса Омуркулов

Он предложил отдельно рассмотреть вопрос о процессе страхования жилья и подготовке генплана сел.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52407/
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